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Главная » Новости

13:15, 9 сентября 2021 года

ТОСЭР «Мценск» перевыполнила планы по привлечению резидентов и рабочим местам

Контрольно-счётная палата Орловской области подвела текущие итоги работы территории опережающего социально-экономического развития.


Плановая проверка ТОСЭР «Мценск», выполненная контрольно-счётной палатой Орловской области, показала перевыполнение планов по созданию новых вакансий и привлечению инвесторов. Так, по проекту территории социально-экономического развития требовалось создать к 2028 году 996 новых рабочих мест. Сейчас этот показатель равен 1 428.
 
По состоянию на апрель 2021 года резидентами ТОСЭР стали 13 компаний – на 6 больше, чем задумывалось. Их общий инвестиционный портфель заявлялся в размере 2,5 млрд рублей, но фактически уже вложено свыше 3 млрд. Местный и региональный бюджеты в прошлом и позапрошлом году получили от деятельности ТОСЭР свыше 102 млн рублей.



Артём Ежаков
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