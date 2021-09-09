четверг 9.09.2021 17:10:17 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС
COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

13:22, 9 сентября 2021 года

Диспансеризация орловских школьников будет организована в учебных учреждениях

Соответствующее поручение губернатора было дано на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения COVID-19.


Диспансеризация школьников в Орловской области будет проходить на территории самих школ. Поручение губернатора об организации медосмотров в учебных учреждениях было дано на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Профилактические медицинские осмотры детей и подростков не должны проводиться в поликлиниках, где велика опасность распространения COVID-19, а также гриппа и ОРВИ. Для проведения таких осмотров медикам необходимо приходить в школы, где есть условия для проведения медосмотров. Это позволит обеспечить безопасность детей в период непростой эпидемиологической ситуации».



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.