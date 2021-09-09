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13:22, 9 сентября 2021 года Диспансеризация орловских школьников будет организована в учебных учреждениях Соответствующее поручение губернатора было дано на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения COVID-19.





Диспансеризация школьников в Орловской области будет проходить на территории самих школ. Поручение губернатора об организации медосмотров в учебных учреждениях было дано на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Профилактические медицинские осмотры детей и подростков не должны проводиться в поликлиниках, где велика опасность распространения COVID-19, а также гриппа и ОРВИ. Для проведения таких осмотров медикам необходимо приходить в школы, где есть условия для проведения медосмотров. Это позволит обеспечить безопасность детей в период непростой эпидемиологической ситуации».





Артём Ежаков



