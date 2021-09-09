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14:43, 9 сентября 2021 года В Орле мужчину подозревают в угоне автомобиля своей возлюбленной Ранее судимый мужчина может снова отправиться в тюрьму.





В Заводском районе Орла из бокса в гаражно-строительном кооперативе была угнана отечественная легковушка. Некто воспользовался длительным отсутствием хозяйки машины.



Правоохранители уже вышли на подозреваемого. Им оказался 25-летний ранее судимый сожитель хозяйки автомобиля. На угнанной легковушке его остановили сотрудники ДПС, а так как мужчина был нетрезв, то машину эвакуировали на штрафстоянку, а водителя привлекли к административной ответственности за пьяную езду, – сообщили в областном УМВД.



Легковушку уже передали хозяйке – целую и невредимую. Фигурант отпущен под подписку о невыезде. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.





Артём Ежаков



