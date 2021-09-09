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Главная » Новости

15:15, 9 сентября 2021 года

Свыше 200 тысяч человек завершили вакцинацию от COVID-19 в Орловской области

Около 3 тысяч жителей региона прошли процедуру ревакцинации.


В Орловской области продолжаются кампании по вакцинации и ревакцинации от COVID-19. По данным регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции, чуть больше 202 тысяч жителей региона завершили процедуру вакцинации. Около 3 тысяч прошли процедуру повторно.

Записаться на вакцинацию и ревакцинацию можно с помощью Единого портала государственных услуг, на официальном сайте Департамента здравоохранения Орловской области в разделе «Электронная регистратура», по многоканальному телефону 122 и по телефону «горячей линии» депздрава (4862) 40-20-56, в регистратурах медучреждений. Также можно вакцинироваться без записи в мобильных прививочных пунктах.

Сейчас в области доступны 3 вида вакцин от COVID-19: двухкомпонентные «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» и однокомпонентный «Спутник Лайт».


Артём Ежаков
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