Главная » Новости



15:45, 9 сентября 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- «Губернаторский контроль» проверил качество отремонтированных дорог в Болховском районе. Принятые чиновниками объекты вызвали замечания у жителей.



- В Орловской области количество заражённых коронавирусом идёт на спад.



- Выплаты для пенсионеров – на контроле правительства Орловской области.



- Орловщина отметила новый праздник - Собор Орловских святых.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл



