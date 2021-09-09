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16:33, 9 сентября 2021 года

Орловцы могут увидеть эскизы к росписи и мозаике Главного храма Вооружённых сил России

В Орле открылась выставка народного художника Василия Нестеренко.


 В Орле открылась выставка народного художника Василия Нестеренко. Выставка посвящёна внутреннему убранству Главного храма Вооружённых сил России, которое охватывает все периоды русской военной истории. Особое внимание уделено Великой Отечественной войне. В экспозиции можно увидеть часть эскизов, по которым были расписаны стены и созданы мозаичные полотна.

Центральной иконой храма является лик Христа – Спас Нерукотворный. Это самое большое изображение лика, выполненное в мозаике. На выставке в Орле можно увидеть этот эскиз. Есть и работа, посвящённая Орловщине – на ней изображено явление Богородицы во время Орловско-Курской битвы.

Главный храм Вооруженных сил России возвели в рекордно короткие сроки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне – за 19 месяцев. Диаметр барабана главного купола составил 19,45 метра. Высота звонницы - 75 метров. Высота малого купола - 14,18 метра. Последние цифры имеют особое значение - 1418 дней и ночей длилась война.

Выставка Василия Нестеренко работает в Орловском областном выставочном центре до 26 сентября.


Эва Стасюлевич
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