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16:34, 9 сентября 2021 года

В Орловской области выросло промышленное производство

За первые 7 месяцев текущего года оно увеличилось на 13,5%.


В Орловской области за первые 7 месяцев текущего года увеличился индекс промышленного производства. По сравнению с январем-июлем прошлого года он вырос на 13,5%. Это пятый положительный показатель среди всех субъектов ЦФО, – сообщили в областном правительстве.

Первое место Орловщина показала в водной и «мусорной» отрасли – прирост в 49,1%. Вторую позицию регион занял в производстве скота и птицы в живом весе (добыто 128,6 тыс. тонн) – увеличение на 17,2%. Подъем в добыче молока составил 2,8% (рост – 67,6%) – это 6 результат в ЦФО.

По увеличению индекса обрабатывающих производств регион стал третьим (+12,1%). По росту выработки электроэнергии, пара и обеспечения кондиционированием воздуха достигнута 5 строчка (+17,6%). Рост добычи полезных ископаемых в 2,9% отправил область на 6 место среди субъектов ЦФО.

Что касается строительства жилья, то темпы его возведения подскочили на 27% (9 место). Всего в январе-июле 2021 было введено в строй 169,6 тыс. м2 жилых помещений.


Артём Ежаков
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