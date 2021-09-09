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16:38, 9 сентября 2021 года На Орловщине отменили карантин по АЧС В июле вспышка заболевания была зафиксирована на территориях возле деревни Булатово-1 Хотынецкого района и Узкинского сельского поселения Знаменского района.





В Орловской области снят карантин с одного из очагов африканской чумы свиней. Это следует из указа губернатора № 460 от 8 сентября 2021 года. Речь идет об участках площадью по 4 м2 возле деревни Булатово-1 Хотынецкого района и Узкинского сельского поселения Знаменского района, а также угрожаемых территориях в радиусе 20 километров.



В течение 180 календарных дней после отмены карантина здесь будут продолжать действовать ограничительные мероприятия, предусмотренные пунктом 66 ветеринарных правил. Закупать сюда свиней местные фермеры смогут лишь через год.



Здешний очаг был выявлен в дикой природе (у мертвых кабанов нашли геном болезни). Указом определены мероприятия по контролю численности вепрей и выявлению случаев их падежа.





Артём Ежаков



