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16:52, 9 сентября 2021 года Орловцы – призёры соревнований по мотокроссу Накануне в Курской области состоялись межрегиональные заезды.





Гонщики из Орла, Ливен и Болхова попали в призёры в двух классах. Так лучшим в группе «В» класса ветеранов стал мотоциклист из Ливен Вячеслав Шеламов, четвертым здесь же стал орловец Александр Гришин. В заездах мотоциклов класса «CZ» второе место занял спортсмен из Болхова Алексей Крапивников, третьим к финишу пришёл гонщик из Орла Александр Новиков, четвёртым – Дмитрий Новиков из Орла.



фото группы "Мотокросс! Орловские гонщики"





Анастасия Дорохова



