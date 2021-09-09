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16:56, 9 сентября 2021 года В Орле появилось граффити с портретом Юрия Сёмина Портрет известного орловского тренера нарисовали в Лужках.





Граффити с портретом нынешнего наставника футбольного клуба «Ростов» Юрия Сёмина появилось накануне в Орле, в Лужках. В социальных сетях района отмечалось, что работу художник согласился выполнить бесплатно, деньги на краску собирали жители окрестных домов.



Фото из аккаунта соцгруппы района Лужки





Анастасия Дорохова



