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16:58, 9 сентября 2021 года Орловская Ночная хоккейная лига прирастает командами Сформированы еще две команды.





Стало известно, что в грядущем отборочном этапе 11 фестиваля Ночной хоккейной лиги в дивизионе «Любитель 40+» примут участие 10 команд из Орла и области. Это на два коллектива больше, чем годом ранее. Сезон у ветеранов-любителей пройдет в два круга. Затем начнутся игры плей-офф. В ближайшее время станет известен список участников орловской Ночной хоккейной лиги в дивизионах «18+».





Анастасия Дорохова



