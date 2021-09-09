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17:22, 9 сентября 2021 года Орловские вольники – призеры Всероссийских соревнований Турнир с участием 250 спортсменов из 13 областей состоялся в Брянске.





Орловские спортсмены стали призёрами Всероссийских соревнований, которые проходили в Брянске с 3 по 5 сентября.



В активе команды Орловской области пять медалей разного достоинства. Золотую награду завоевал Исабег Халиков, серебро в активе Валерии Чикачёвой и Марии Антипенковой. Бронзу из Брянска увезли Анастасия Чикачёва и Егор Чекулаев.



Фото из группы наших спортсменов в ВК





Анастасия Дорохова



