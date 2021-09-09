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18:04, 9 сентября 2021 года Строительство спорткомплекса в Северном районе Орла будет возобновлено Работы, начавшиеся весной этого года, были приостановлены из-за необходимости пересмотра проекта.





Медведевский лес для жителей Северного микрорайона - точка притяжения. Здесь проходят масштабные события - лыжные гонки, соревнования по спортивному ориентированию, забеги. В перспективе - территорию должны облагородить и обеспечить спортсменам комфортные условия.



Виктор Данилов, директор спортивной школы Олимпийского резерва №10: «Планировалось этот объект передать на баланс нашей спортивной школы, так как мы своих помещений не имеем. И данная база очень бы нас подвигла на спортивные результаты».

Для достижения новых рекордов запланированы беговые дорожки, площадка для волейбола, лыжная база, удобные раздевалки. Болельщикам - хороший обзор с новых трибун. Все это - в проекте. Строительство открытого физкультурного комплекса финансируется из федерального бюджета. Выделено - 39 миллионов рублей. Подрядчик приступил к работе весной. И уже на первом этапе выяснил - с задачей не справится, и тому есть ряд причин.



Евгения Литвяков, заместитель руководителя департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации строительных программ Орловской области: «Не учтены были высокий уровень грунтовых вод. Потребовалась корректировка проекта. Корректировка проекта также потребовалась в связи с увеличением цен на строительные материалы. И при начале производства работ подрядчик не смог исполнить обязательство по проекту».

С подрядчиком договор расторгнут, строительство приостановлено. Сейчас ведётся работа с документами.



Руслан Федотов, начальник отдела строительного контроля КУ ОО «Орёлгосзаказчик»: «Документация направлена для повторного прохождения госэкспертизы, по решению которой потом будут приняты дальнейшие меры. То есть, запрос дополнительных денег или нам хватит этих. Новые торги, подрядчика определяем и заходим».





Мария Семак



