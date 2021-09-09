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18:33, 9 сентября 2021 года

На Орловщину пришло бабье лето

Ожидается до +26.


Как рассказали в орловском гидрометцентре, теплая погода задержится в регионе почти на неделю.

Валерий Селихов, начальник Орловского ЦГМС: «Температура в дневные часы будет повышаться до 26 градусов, в ночные часы - от 8 до 13 градусов, осадков мы не ожидаем в ближайшие 4 дня».

Немного похолодает ко вторнику следующей недели. Ожидаются небольшие дожди. Но, как обещают синоптики, в двадцатых числах сентября орловцев ждёт вторая волна бабьего лета.


Юлия Сабельникова
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