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18:36, 9 сентября 2021 года Дайверы орловского клуба подводного плавания «Диво» исследуют дно Волги На днях экспедиция отправилась в Нижегородскую область.





Участникам орловского клуба подводного плавания «Диво» намерены исследовать дно Волги. На это их вдохновили открытия, сделанные весной этого года в Орловской области: благодаря артефактам, найденным в реке Гоголь, с помощью археологов Российской академии наук удалось определить место Судбищенской битвы. Теперь вместе с археологами решено исследовать дно Волги в Нижегородской области.



Олег Радюш, археолог, научный сотрудник Отдела археологии эпохи великого переселения народов и раннего средневековья Института археологии РАН: «Огромное количество кораблей, грузов оказалось на дне рек, морей, поэтому привлечение дайверов позволяет расширить наши научные горизонты».

Как рассказал руководитель подводного клуба Сергей Куликов, он с друзьями не раз бывал на Волге, но взглянуть на то, какая она под водой, даже не надеялся.



Сергей Куликов, руководитель Орловского клуба подводного плавания «Диво»: «В этом году нашим клубом было сделано открытие в нашей области, мы нашли много интересного в Ладожском озере, было путешествие на Камчатку, и сейчас нам было бы приятно сделать подарок нижегородцам к 850-летию города».

На данный момент оборудование к работе готово. Первые погружения уже принесли находки, о которых мы расскажем в ближайшее время.





Юлия Опанасюк



