Главная » Новости



21:20, 9 сентября 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Контроль за здоровьем школьников - не выходя из школы. Диспансеризацию могут проводить в учебных заведениях.



- Спортивная стройка - застыла. Подрядчики сошли с дистанции. Сдача нового физкультурного комплекса в микрорайоне - откладывается.



- Опять - двадцать пять. В регион пришло бабье лето.



- Экспедиция - в прошлое. Тайны величественной реки Волги пытаются разгадать орловские дайверы.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл



