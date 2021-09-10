10 сентября вакцинация от COVID-19 организована в Советском районе Орла

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5:51, 10 сентября 2021 года
10 сентября вакцинация от COVID-19 организована в Советском районе ОрлаМобильный прививочный пункт будет работать с 12:00 до 19:00.
В Советском районе Орла сегодня, 10 сентября, организована мобильная вакцинация от COVID-19. Сделать прививку можно по адресу: ул. Тургенева, д. 42 (ТЦ «Водолей»). Время работы – с 12:00 до 19:00.
Также ежедневно работает прививочный пункт в ТМК «ГРИНН» на первом этаже.
Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).
Артём Ежаков