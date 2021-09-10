Главная » Новости



6:59, 10 сентября 2021 года Под Знаменкой построят молочно-товарную ферму за 970 миллионов рублей На Орловщине реализуется очередной крупный инвестиционный проект.





В Знаменском районе Орловской области на базе ООО АПК «Русь» строится молочно-товарная ферма на 1 199 коров. Инвестор – ООО «Интерфинанспроект» – вложит в программу 970 миллионов рублей.



В рамках проекта будет создан доильный зал для трехразового доения, построен современный кормовой центр, а также организована высокоэффективная внутренняя селекция, – сообщили в областном правительстве.





Артём Ежаков



