пятница 10.09.2021 10:27:24 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС
COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

8:00, 10 сентября 2021 года

Орловские школьницы отправились в «Путешествие мечты»

На правах победительниц конкурса «Большая перемена» они совершат пятнадцатидневное турне от Москвы до Владивостока.


Орловские школьницы Ирина Прыгунова (школа № 57) и Надежда Овсянникова (гимназия города Ливны), победившие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена», отправились в пятнадцатидневное «Путешествие мечты» от Москвы до Владивостока. Это не каникулы – параллельно они продолжат учёбу.

Девушки посетят Казань, Нижний Новгород, Омск, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Читу и Хабаровск. Также они посетят космодром «Восточный». Во всех городах запланированы экскурсии и встречи с различными экспертами в сфере образования, науки, искусства и медиа, – сообщили в областном правительстве.

фото сайта областного правительства




Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.