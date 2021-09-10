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8:00, 10 сентября 2021 года Орловские школьницы отправились в «Путешествие мечты» На правах победительниц конкурса «Большая перемена» они совершат пятнадцатидневное турне от Москвы до Владивостока.





Орловские школьницы Ирина Прыгунова (школа № 57) и Надежда Овсянникова (гимназия города Ливны), победившие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена», отправились в пятнадцатидневное «Путешествие мечты» от Москвы до Владивостока. Это не каникулы – параллельно они продолжат учёбу.



Девушки посетят Казань, Нижний Новгород, Омск, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Читу и Хабаровск. Также они посетят космодром «Восточный». Во всех городах запланированы экскурсии и встречи с различными экспертами в сфере образования, науки, искусства и медиа, – сообщили в областном правительстве.



фото сайта областного правительства









Артём Ежаков



