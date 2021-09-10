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9:04, 10 сентября 2021 года Тысячи орловцев перешли с «серой» зарплаты на «белую» В регионе подвели восьмимесячные итоги легализации занятости.





В Орловской области в январе-августе 2021 года легализован труд 4,5 тысячи работников, до этого работавших без оформления. План был перевыполнен на 700 человек.



К примеру, в минувшем месяце удалось выявить 857 случаев неофициальной работы. 524 человека в итоге были оформлены по трудовому договору.



Как было отмечено, факты зарплаты «в конвертах» чаще всего находили в сфере торговли.





Артём Ежаков



