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9:04, 10 сентября 2021 года
Тысячи орловцев перешли с «серой» зарплаты на «белую»В регионе подвели восьмимесячные итоги легализации занятости.
В Орловской области в январе-августе 2021 года легализован труд 4,5 тысячи работников, до этого работавших без оформления. План был перевыполнен на 700 человек.
К примеру, в минувшем месяце удалось выявить 857 случаев неофициальной работы. 524 человека в итоге были оформлены по трудовому договору.
Как было отмечено, факты зарплаты «в конвертах» чаще всего находили в сфере торговли.
Артём Ежаков