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10:02, 10 сентября 2021 года

Минувшим вечером на железнодорожном вокзале в Орле тушили пожар

Загорелся чердак нежилого здания.


9 сентября в 21:22 на пульт спасателей пришло сообщение о пожаре на Привокзальной площади, 1. В нежилом здании загорелся чердак, который пламя в итоге уничтожило, но конструкция устояла. Также пострадало несколько внутренних помещений на площади в 150 м2. Для борьбы с возгоранием пришлось привлечь пожарный поезд. Никто не пострадал. Причины случившегося устанавливают специалисты.

Орловские ПСЧ за прошедшие сутки выезжали на вызовы 27 раз, из них 12 выездов пришлись на ликвидацию возгораний, 15 – на различные происшествия и помощь населению. Пострадавших не было.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области


Артём Ежаков
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