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10:45, 10 сентября 2021 года Завершение ремонта Болховского шоссе в Орле запланировано на следующий год Мэрия областной столицы объявила конкурс на поиск подрядчика.





Городская администрация Орла инициировала поиск подрядчика для выполнения второго этапа благоустройства Болховского шоссе. Информация об этом появилась на портале Госзакупок. Цена соглашения – 31,6 миллиона. По контракту, победитель торгов будет обязан сдать объект к 30 июня 2022 года. Мэрией Орла заявлялось, что работы могут начаться уже в этом году. В план входит обустройство тротуаров, велодорожек и освещения. Соглашением предусмотрена семилетняя гарантия.



Первый этап работ выполнила компания «Нерудстрой». Контракт обошелся на 5,2 миллиона рублей дешевле изначальной цены и составил 34,9 миллиона.





Артём Ежаков



