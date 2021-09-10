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11:55, 10 сентября 2021 года

Суд оставил в силе приговор экс-гендиректору «Орёлтеплоэнерго» Владимиру Дорофееву

Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.


Орловский областной суд отклонил апелляцию защиты экс-гендиректора АО «Орёлтеплоэнерго» Владимира Дорофеева. Об этом сообщили в прокуратуре. Вердикт первой инстанции оставлен без изменений – четыре с половиной года колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, что с февраля 2016-го по сентябрь 2017 года Владимир Дорофеев по личным вопросам посещал Москву и Санкт-Петербург, но эти поездки он оформлял как служебные командировки, за которые ему перечислялись деньги. Средства же управленец тратил по собственному усмотрению. Таким образом, Дорофеев успел причинить ущерба АО «Орёлгортеплоэнерго» на 4,5 миллиона рублей.

Напомним, что Владимир Дорофеев был задержан в январе позапрошлого года в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями. Его расследование продолжается. Действуя из своих и чужих материальных интересов, под видом законной деятельности он, как предполагается следствием, заключил процентные займы с сомнительными организациями, включая фирмы-однодневки, а затем со счетов «Орелгортеплоэнерго» туда было переведено свыше 139 миллионов рублей.

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Артём Ежаков
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