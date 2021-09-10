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12:10, 10 сентября 2021 года

Творческая режиссерская лаборатория представит свои находки на суд зрителей

Молодых столичных режиссёров принимает Орловский академический театр имени Тургенева. Подробности – у корреспондента ГТРК «Орёл» Эвы Стасюлевич.


В Орловском академическом театре имени Тургенева открылась творческая режиссерская лаборатория. За три дня будут поставлены отрывки из разных спектаклей известных драматургов 60-70-х годов прошлого столетия.
 
Труппа театра разбилась на три части, и каждая приступила к первым читкам. 
 
Молодой режиссёр из Ярославля Кирилл Заборихин окончил ГИТИС на курсе знаменитого Сергея Женовача, и в качестве лабораторного опыта выбрал пьесу Володина «Фабричная девчонка». Тема лаборатории - поиск героя.
 
Кирилл Заборихин, режиссёр, участник творческой лаборатории: «Эта пьеса подходит не в плане поиска героя эпохи, не поиска героя в сюжетной линии, а поиска героя в себе - на что ты готов ради своего счастья, через что ты готов переступить и с чем ты готов поспорить, чтобы остаться счастливым человеком?». 
 
Не случайно выбор пал на драматургию прошлого века - Володина, Розова, Арбузова. В их произведениях всегда появлялся человек со своими установками и жизненными принципами, тот, кто мог бороться сам с собой и с окружающим миром. Актёры с удовольствием принимают участие в творческих поисках, это интересно и им, и, как они надеются, будет не менее интересно зрителю.
 
Павел Легкобит, Заслуженный артист России: «Не эпоху мы играем ту, не то время. Мы играем сегодняшний день. Как бы сегодня эти герои проецировались? В этом есть актуальность. Что нас сегодня задевает в этих людях? Они достаточно современны, узнаваемы. И человек всегда остаётся человеком, во все времена».
 
Смена времён действительно не является в театральных размышлениях ключевой. Главное - человек. Смысл и форма его существования в жизни. Чувства, мысли, поступки. Каждый отрывок это только эскиз к спектаклю, он должен создать атмосферу, живое слово, новый режиссёрский взгляд.
 
Владимир Хрущёв, главный режиссёр Орловского академического театра им. И.С Тургенева: «11 числа мы все три эскиза для зрителей покажем подряд. Будет три локации, три эскиза и обсуждение этих материалов».
 
Рустем Фесак, еще один московский режиссёр, взялся за пьесу Виктора Розова «В добрый час». Интересный творческий опыт позволит и нам, зрителям, сравнить две эпохи, два мира - все-таки некоторым спектаклям уже более 50 лет, и, главное, увидеть в этом старом зеркале свое собственное отражение.



Эва Стасюлевич
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