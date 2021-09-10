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12:20, 10 сентября 2021 года

Орловские спасатели почтили память главы МЧС Евгения Зиничева

Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября в Норильске во время межведомственных учений, спасая человека.


Сегодня в подразделениях орловского МЧС приспущены флаги. Это утро у дежурных караулов началось с минуты молчания. По традиции, в честь генерала армии и героя России (это звание Евгению Зиничеву присвоено посмертно) в орловском МЧС сегодня прозвучали пожарные сирены. А накануне в здании главка МЧС появился стихийный мемориал. Весь день к портрету министра орловские спасатели, члены Всероссийского студенческого корпуса спасателей и неравнодушные граждане несли цветы.


Надежда Невматулина
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