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12:20, 10 сентября 2021 года Орловские спасатели почтили память главы МЧС Евгения Зиничева Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября в Норильске во время межведомственных учений, спасая человека.





Сегодня в подразделениях орловского МЧС приспущены флаги. Это утро у дежурных караулов началось с минуты молчания. По традиции, в честь генерала армии и героя России (это звание Евгению Зиничеву присвоено посмертно) в орловском МЧС сегодня прозвучали пожарные сирены. А накануне в здании главка МЧС появился стихийный мемориал. Весь день к портрету министра орловские спасатели, члены Всероссийского студенческого корпуса спасателей и неравнодушные граждане несли цветы.





Надежда Невматулина



