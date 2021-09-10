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14:25, 10 сентября 2021 года 129 орловцев вчера победили COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 10 сентября, за последние сутки в Орловской области выявлено 78 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 44 021).



Накануне выписано 129 орловцев (всего – 41 054). От последствий болезни скончалось 960 жителей региона (+1 летальный исход).



Суточная заболеваемость в России – 18 341 (всего – 7 102 625), число выздоровевших – 17 121 (всего – 6 357 272). Общее число летальных исходов – 191 165 (+789 случаев за сутки).





Артём Ежаков



