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13:10, 10 сентября 2021 года В Новодеревеньковском районе открыли сразу три новых объекта Накануне в районе с рабочим визитом побывал губернатор Орловской области Андрей Клычков.





В Новодеревеньковском районе открыли сразу три новых объекта. Самый значимый - это дорога Орёл - Ефремов, ремонт которой длился семь лет. Второй объект - стела «Населённый пункт воинской доблести». И третий - спортзал в Хомутовской средней школе. О ремонте региональной трассы Орёл – Ефремов впервые заговорили ещё в 2010 году. Именно тогда областное правительство начало искать деньги на проведение всех работ. В 2014-м - первый этап: строители обновили участок дороги до села Судбище. А уже сегодня дорога отремонтировано вплоть до Тульской области. Сергей Медведев, глава Новодеревеньковского района: «На сегодняшний день на эту дорогу потрачено более миллиарда рублей. Но это того стоит, потому что эта дорога будет служить людям двух областей - и Тульской, и Орловской. Ну и, конечно, нашему Новодеревеньковскому району». В Судбищах в этот день тоже открылся новый объект - стела «Населённый пункт воинской доблести», посвящённая победе русского воинства над ханом Девлет-Гиреем в 1555 году. А недавние археологические находки на местах сражений дали возможность для создания музея, посвященного тем событиям. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Совершенно правильно говорится, что Судбищенская битва стоит в одном ряду с Куликовым полем, Бородинской битвой. Мы сейчас поставили для себя задачу максимально собрать все факты, чтобы предоставить федеральному центру возможность принять решение о создании здесь федерального музея». Без торжества в этот день не обошлось и в райцентре. В Хомутовской средней школе после ремонта открыли спортзал. За 2,5 месяца строители полностью обновили полы, сантехнику, теперь в раздевалках есть душ, заменили пожарную сигнализацию и провели косметический ремонт всех помещений. Вместе с новым спортинвентарём новый зал обошёлся в 2 миллиона рублей. Ирина Емельянова, директор Хомутовской средней общеобразовательной школы: «В нашей школе очень хорошо развита секция дзюдо и различных единоборств. Ребята занимают призовые места и на международных соревнованиях, поэтому именно под этот клуб мы и ремонтировали спортивный зал, закупили новые татами». Также во время визита в Новодеревеньковский район глава региона поздравил с приближающимся профессиональным праздником работников леса. Торжество приняла усадьба Шатиловых в Моховом - Орловская альма-матер лесоводов. Лучшим представителям профессии вручили почётные грамоты.





Антон Киселёв



