В Орловской области планируют разрешить телемедицину для пациентов

И.о. главы регионального департамента здравоохранения Владимир Николаев подписал приказ «Об организации оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в медицинских организациях Орловской области».



На Орловщине решили вплотную взяться за развитие телемедицины. И.о. главы регионального департамента здравоохранения Владимир Николаев подписал приказ «Об организации оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в медицинских организациях Орловской области». Об этом сообщается на официальном портале регионального правительства.

Телемедицина направлена на возможность участия во врачебных консилиумах, получение пациентами и их законными представителями консультаций медиков, а также дистанционное наблюдение за состоянием больного.



Центром телемедицины на Орловщине станет ООКБ. В срок до 1 октября 2021 года предстоит выбрать ответственных лиц. Также к этому времени всем медучреждениям, практикующим дистанционную работу необходимо обучить врачей пользоваться системой и подготовить порядок и график проведения телемедицинских консультаций с опубликованием на собственных муниципальных сайтах. Кроме того, необходимо ежемесячно предоставлять отчет о проведенных консультациях с применением телемедицинских технологий в управление здравоохранения департамента здравоохранения Орловской области.