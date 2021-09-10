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13:17, 10 сентября 2021 года

В Орловской области планируют разрешить телемедицину для пациентов

И.о. главы регионального департамента здравоохранения Владимир Николаев подписал приказ «Об организации оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в медицинских организациях Орловской области».


На Орловщине решили вплотную взяться за развитие телемедицины. И.о. главы регионального департамента здравоохранения Владимир Николаев подписал приказ «Об организации оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в медицинских организациях Орловской области». Об этом сообщается на официальном портале регионального правительства.
 
Телемедицина направлена на возможность участия во врачебных консилиумах, получение пациентами и их законными представителями консультаций медиков, а также дистанционное наблюдение за состоянием больного.
 
Центром телемедицины на Орловщине станет ООКБ. В срок до 1 октября 2021 года предстоит выбрать ответственных лиц. Также к этому времени всем медучреждениям, практикующим дистанционную работу необходимо обучить врачей пользоваться системой и подготовить порядок и график проведения телемедицинских консультаций с опубликованием на собственных муниципальных сайтах. Кроме того, необходимо ежемесячно предоставлять отчет о проведенных консультациях с применением телемедицинских технологий в управление здравоохранения департамента здравоохранения Орловской области.



Артём Ежаков
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