В Орловской области планируют разрешить телемедицину для пациентов

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13:17, 10 сентября 2021 года
В Орловской области планируют разрешить телемедицину для пациентовИ.о. главы регионального департамента здравоохранения Владимир Николаев подписал приказ «Об организации оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в медицинских организациях Орловской области».
На Орловщине решили вплотную взяться за развитие телемедицины. И.о. главы регионального департамента здравоохранения Владимир Николаев подписал приказ «Об организации оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в медицинских организациях Орловской области». Об этом сообщается
на официальном портале регионального правительства.
Телемедицина направлена на возможность участия во врачебных консилиумах, получение пациентами и их законными представителями консультаций медиков, а также дистанционное наблюдение за состоянием больного.
Центром телемедицины на Орловщине станет ООКБ. В срок до 1 октября 2021 года предстоит выбрать ответственных лиц. Также к этому времени всем медучреждениям, практикующим дистанционную работу необходимо обучить врачей пользоваться системой и подготовить порядок и график проведения телемедицинских консультаций с опубликованием на собственных муниципальных сайтах. Кроме того, необходимо ежемесячно предоставлять отчет о проведенных консультациях с применением телемедицинских технологий в управление здравоохранения департамента здравоохранения Орловской области.
Артём Ежаков