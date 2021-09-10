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13:42, 10 сентября 2021 года

На Орловщине изъяли свыше 9 килограммов наркотиков в ходе операции «Мак – 2021»

Завершился третий этап оперативно-профилактического мероприятия.


В Орловской области завершился третий этап оперативно-профилактической операции «Мак – 2021». Итогом работы полицейских стало выявление 59 наркопреступлений, в том числе 22 тяжких и особо тяжких.
 
Изъято 9,11 килограмма наркотиков, из них 5,15 килограмма – растительные, а 3,96 килограмма – синтетические.
 
Силовиками найдено три незаконных посева наркосодержащих растений, явно созданных человеком. В них уничтожено 96 кустов. В дикой природе найден 51 очаг произрастания таких растений общей площадью в 39 894 м2. Все природные и культивированные посевы уничтожены, – сообщили в областном УМВД.

Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области
 



Артём Ежаков
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