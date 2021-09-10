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14:32, 10 сентября 2021 года Орловские школьники будут учиться в дни выборов Об организации учебного процесса в период голосования рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.





В Орловской области, как и по всей стране, 17 и 18 сентября состоятся школьные занятия. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. «Выборы идут три дня – с пятницы по воскресенье. В воскресенье школьники не учатся, в субботу тоже большинство школ не работает. Вопрос лишь с пятницей. А в пятницу у нас будет всероссийская акция «Вместе всей семьей». Те школы, где возможно развести потоки, особенно в начальных классах, будут учиться», – цитирует Кравцова «Российская газета».





Артём Ежаков



