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Главная » Новости

15:16, 10 сентября 2021 года

Бакалавриат и магистратуру могут убрать

Власти опять хотят перестроить систему образования.

В ближайшие 10-15 лет в России может произойти значительная перестройка системы образования. Власти считают, что от бакалавриата и магистратуры следует отказаться. Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС – Россия присоединилась в Болонской системе образования в 2009 году. Она предполагала обучение в высших учебных заведениях на двух уровнях – бакалавриате (4 года) и магистратуре (последующие 2 года). В обоих случаях образование считается высшим, но магистратура предполагает более углубленное практикоориентированное образование по профилю. Несмотря на то, что в России были введены степени бакалавра и магистра, от программ специалитета (5 лет) решили не отказываться. Став частью Болонской системы образования, Россия на деле не получила никаких ощутимых выгод, а только неразбериху в отечественной образовательной системе.
 
В современной России неоднократно звучало мнение о том, что от бакалавриата и магистратуры следует отказаться. Такого мнения придерживается помощник Президента Андрей Фурсенко. Он отметил, что подготовить специалиста, который будет востребован на рынке труда, за 6 лет очень трудно. За такой срок ситуация может поменяться не один раз. «…Я абсолютно уверен, что в течение ближайших 5-10 лет эта проблема станет императивом. Мы должны будем ещё раз начать перестраивать существенно систему образования, обеспечив большую дробность», – сказал он.
 
Фурсенко подчеркнул, что самой эффективной может стать система «2+2+2». В первые два года студентам будут давать фундаментальные знания, в следующие два года работать с ними по какому-то конкретному направлению. «Но может так статься, что возникнет резкое изменение и вам потребуется перестроиться», – отметил чиновник. Именно для этого будут предназначены последние два года.
 
Фурсенко также выразил уверенность, что так необходимо выстроить систему образования не только в России, но и во всем мире.
 
Ранее в вузах подвели предварительные итоги приёмной кампании. В университетах рассказали, что число абитуриентов не снизилось по сравнению с прошлым годом. Некоторые вузы отмечают увеличение количества поступающих и улучшение баллов ЕГЭ. А некоторым даже пришлось повышать минимальный порог для участия в конкурсе.



Отдел профориентации и трудоустройства Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС
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