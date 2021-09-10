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15:45, 10 сентября 2021 года В Орле после ДТП госпитализировали пассажирку маршрутки Инцидент произошел накануне днем.





9 сентября в 14:40 в районе д. 52 по улице Розы Люксембург 20-летний водитель Hyundai столкнулся с попутной маршруткой марки ПАЗ. 63-летней пассажирке автобуса потребовалась госпитализация.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 12 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков



