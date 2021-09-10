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18:00, 10 сентября 2021 года В Орле после столкновения с иномаркой госпитализировали молодого мотоциклиста 17-летний парень попал в аварию вчерашним вечером.





9 сентября в 20:00 в районе д. 87 по переулку Южный 17-летний парень на питбайке «Ирбис» столкнулся с автомобилем «Шкодой Октавиа». Молодого человека пришлось отправить в больницу.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 12 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков



