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16:15, 10 сентября 2021 года В Орле мужчину осудят за убийство возлюбленной 44-летнему мужчине грозит от 6 до 15 лет тюрьмы.





Заводской районный суд Орла приступает к рассмотрению уголовного дела об убийстве 43-летней женщины. Об этом сообщают пресс-службы СУ СК и прокуратуры. На скамье подсудимых оказался 44-летний сожитель погибшей. Следствие считает, что в декабре прошлого года он выпивал вместе с жертвой, и через какое-то время вспыхнула ссора. Из ревности мужчина схватился за хозяйственный нож и зарезал женщину, нанеся ей порядка 20 ударов. Он полностью признал вину в преступлении.



Согласно УК РФ, обвиняемому грозит от 6 до 15 лет тюрьмы.









Артём Ежаков



