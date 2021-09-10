Орловскому экс-приставу грозит 6 лет тюрьмы за обман должника

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16:45, 10 сентября 2021 года
Орловскому экс-приставу грозит 6 лет тюрьмы за обман должникаМужчина обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения.
В Заводском районном суде Орла начинаются слушания по делу бывшего сотрудника Орловского районного отделения судебных приставов, – сообщают в СУ СК и прокуратуре. За мошенничество с использованием служебного положения ему грозит до 6 лет тюрьмы.
По версии следствия, минувшей осенью мужчина получил исполнительное производство о взыскании задолженности с жителя региона. Не вынося нужного постановления, мужчина обманул должника и забрал у него 10 150 рублей в счет погашения исполнительского сбора и оплаты госпошлины – якобы чтобы перечислить их на счет УФССП. Деньги фигурант присвоил себе и потратил.
Вину мужчина полностью признал и возместил ущерб.
Преступление выявили сотрудники отдела собственной безопасности управления судебных приставов.
Артём Ежаков