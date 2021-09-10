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16:45, 10 сентября 2021 года Орловскому экс-приставу грозит 6 лет тюрьмы за обман должника Мужчина обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения.





В Заводском районном суде Орла начинаются слушания по делу бывшего сотрудника Орловского районного отделения судебных приставов, – сообщают в СУ СК и прокуратуре. За мошенничество с использованием служебного положения ему грозит до 6 лет тюрьмы.



По версии следствия, минувшей осенью мужчина получил исполнительное производство о взыскании задолженности с жителя региона. Не вынося нужного постановления, мужчина обманул должника и забрал у него 10 150 рублей в счет погашения исполнительского сбора и оплаты госпошлины – якобы чтобы перечислить их на счет УФССП. Деньги фигурант присвоил себе и потратил.



Вину мужчина полностью признал и возместил ущерб.



Преступление выявили сотрудники отдела собственной безопасности управления судебных приставов.





Артём Ежаков



