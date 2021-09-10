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17:10, 10 сентября 2021 года В Орле и области превышен эпидемический порог по ОРВИ Об этом было заявлено на заседании регионального оперативного штаба.





Заболеваемости ОРВИ в Орловской области среди совокупного населения выше эпидемического порога на 46,8%, в городе Орле – на 32,4%. Такие данные сообщает региональный информационный портал. Также заболеваемость ОРВИ выше недельных эпидемических порогов на 15,2% среди возрастной группы 15 лет и старше.



Случаев гриппа на Орловщине не выявлено. Для недопущения эпидемии рекомендовано усилить санитарные мероприятия.





Артём Ежаков



