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18:27, 10 сентября 2021 года Дайверы орловского клуба подводного плавания «Диво» на дне Волги нашли старинное ядро Есть вероятность, что оно относится к времени правления Ивана Грозного.





Дайверы орловского клуба подводного плавания «Диво» сейчас находятся в экспедиции в Нижегородской области. Они делают погружения в Волгу в районе села Работки.



Как сообщил руководитель клуба Сергей Куликов, уже обследовано несколько квадратных километров акватории. Одной из самых интересных находок оказалось старинное ядро. Оно было найдено в илистых отложениях дна с помощью подводного металлодетектора. Есть все основания полагать, что ядро относится к времени правления Ивана Грозного.





Юлия Опанасюк



