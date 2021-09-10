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21:00, 10 сентября 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Сегодня в Москве простились с главой МЧС. В Орле также почтили память Евгения Зиничева.



- В Новодеревеньковском районе открыли сразу три новых объекта. Накануне в районе с рабочим визитом побывал губернатор Орловской области Андрей Клычков.



- В Орле возобновилось строительство школы на улице Зеленина. Объект возводится в рамках нацпроекта «Образование». На эти цели выделено почти 900 миллионов рублей.



- Дайверы орловского клуба подводного плавания «Диво» на дне Волги нашли старинное ядро, предположительно времен Ивана Грозного.



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