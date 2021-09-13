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7:55, 13 сентября 2021 года С 13 сентября в Орле изменится график работы некоторых пунктов вакцинации Речь идёт о прививочных кабинетах в ТМК «ГРИНН», на автовокзале и в МФЦ на улице Ленина.





Мэрия Орла сообщает об изменениях в графике работы некоторых пунктов вакцинации от COVID-19 с 13 сентября. Так, прививочный кабинет в ТМК «ГРИНН» впредь будет работать три дня в неделю – в понедельник, среду и пятницу (время работы – с 12:00 до 19:00).



По вторникам, четвергам и субботам с 12:00 до 19:00 теперь будет принимать пациентов пункт вакцинации на автовокзале. Прививку в МФЦ на ул. Ленина можно будет сделать с 9:00 до 15:00 по средам и пятницам.



Мобильные прививочные бригады также продолжат работать – с 12:00 до 19:00. Адреса ФАПов оперативно публикуются на официальных страницах администраций населенных пунктов.





Артём Ежаков



