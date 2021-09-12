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11:56, 12 сентября 2021 года Ипотека вынудила орловца заплатить алименты Отец задолжал дочери 145 тысяч рублей.





Залегощенец выплатил в пользу несовершеннолетней дочери 145 тыс. рублей алиментов, которые задолжал с 2019 года. Какую-то сумму он всё-таки отдавал, но не всегда и не полностью. Ежемесячно он должен был выплачивать четверть дохода.



Приставы арестовали расчетные счета должника и ограничили регистрационные действия в отношении его машины. Это помогло – залегощенец устроился на работу, и алименты начали удерживаться из его зарплаты. Вскоре мужчина захотел купить жильё в ипотеку, поэтому для одобрения банка погасил весь долг перед дочерью.





Артём Ежаков



