Ипотека вынудила орловца заплатить алименты

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11:56, 12 сентября 2021 года
Ипотека вынудила орловца заплатить алиментыОтец задолжал дочери 145 тысяч рублей.
Залегощенец выплатил в пользу несовершеннолетней дочери 145 тыс. рублей алиментов, которые задолжал с 2019 года. Какую-то сумму он всё-таки отдавал, но не всегда и не полностью. Ежемесячно он должен был выплачивать четверть дохода.
Приставы арестовали расчетные счета должника и ограничили регистрационные действия в отношении его машины. Это помогло – залегощенец устроился на работу, и алименты начали удерживаться из его зарплаты. Вскоре мужчина захотел купить жильё в ипотеку, поэтому для одобрения банка погасил весь долг перед дочерью.
Артём Ежаков