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8:58, 12 сентября 2021 года В Орле арендатор вынес телевизор из квартиры Ранее судимый амчанин рискует вновь отправиться в тюрьму.





В Орле полицейские установили подозреваемого в квартирной краже, – сообщили в областном УМВД. Полицейские подозревают, что к преступлению причастен ранее судимый 34-летний амчанин. По версии следствия, он арендовал квартиру на несколько дней и решил вынести из жилища телевизор с целью сбыть его в ломбарде. Ущерб хозяйка оценила в 9 тысяч рублей.



Мужчина не стал отрицать свою причастность к преступлению. Ему грозит до 5 лет тюрьмы. Расследование продолжается, – сообщили в областном УМВД.





Артём Ежаков



