Главная » Новости



11:00, 12 сентября 2021 года Орловские нумизматы могут пополнить коллекцию монетой с Достоевским Серебряную двухрублёвую монету выпустил Центробанк.



Центробанк России выпустил в обращение серебряную монету номиналом в два рубля с изображением писателя Федора Михайловича Достоевского. Она входит в серию «Выдающиеся личности России».



Выпуск монеты приурочен к 200-летию писателя. Масса драгоценного металла в чистоте – 15,55 г, проба сплава – 925. Тираж – 3 тысячи штук.

Если она не нужна в коллекции, ею можно расплатиться. Впрочем, вряд ли кто-то использует такую редкость как простое платежное средство.





Артём Ежаков



