Орловские нумизматы могут пополнить коллекцию монетой с Достоевским

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11:00, 12 сентября 2021 года
Орловские нумизматы могут пополнить коллекцию монетой с ДостоевскимСеребряную двухрублёвую монету выпустил Центробанк.
Центробанк России выпустил в обращение серебряную монету номиналом в два рубля с изображением писателя Федора Михайловича Достоевского. Она входит в серию «Выдающиеся личности России».
Выпуск монеты приурочен к 200-летию писателя. Масса драгоценного металла в чистоте – 15,55 г, проба сплава – 925. Тираж – 3 тысячи штук.
Если она не нужна в коллекции, ею можно расплатиться. Впрочем, вряд ли кто-то использует такую редкость как простое платежное средство.
Артём Ежаков