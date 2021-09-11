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7:05, 11 сентября 2021 года 11 сентября вакцинация от COVID-19 организована в Заводском районе Орла Мобильный прививочный пункт будет работать с 9:00 до 16:00.





В Заводском районе Орла сегодня, 11 сентября, организована мобильная вакцинация от COVID-19. Сделать прививку можно по адресу: ул. Автовокзальная, д. 1 (в здании автовокзала, 2 этаж). Время работы – с 9:00 до 16:00.



Также работает прививочный пункт в ТМК «ГРИНН» на первом этаже.



Кстати, с 13 сентября изменится график работы некоторых пунктов вакцинации. Речь идет о прививочных кабинетах в ТМК «ГРИНН», на автовокзале и в МФЦ на улице Ленина.



Так, прививочный кабинет в ТМК «ГРИНН» будет работать три дня в неделю – в понедельник, среду и пятницу (время работы – с 12:00 до 19:00). По вторникам, четвергам и субботам с 12:00 до 19:00 теперь будет принимать пациентов пункт вакцинации на автовокзале. Прививку в МФЦ на ул. Ленина можно будет сделать с 9:00 до 15:00 по средам и пятницам. Мобильные прививочные бригады также продолжат работать – с 12:00 до 19:00. Адреса ФАПов оперативно публикуются на официальных страницах администраций населенных пунктов.



Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).





Артём Ежаков



