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9:06, 11 сентября 2021 года

Орловщину на Президентских спортивных играх представляет команда из Ливен

Соревнования уже стартовали.


8 сентября в Анапе, во Всероссийском детском центре «Смена», стартовали Президентские спортивные игры школьников. Орловскую область представляет команда лицея им. С. Н. Булгакова из Ливен.

Президент Владимир Путин приветствовал участников всероссийских соревнований школьников, пожелал им успешных стартов и подчеркнул, что все больше детей приобщаются к ЗОЖ, идеалам и традициям олимпизма, а также учатся работать в команде, – сообщает региональный информационный портал.


Артём Ежаков
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