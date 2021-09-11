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Главная » Новости

10:07, 11 сентября 2021 года

В Верховском районе реализуются два аграрных проекта

Вложения инвесторов уже превысили 800 миллионов рублей.


В Верховском районе Орловской области продолжается реализация двух крупных инвестиционных проектов в аграрной сфере, – сообщает сайт областного правительства. Один из них реализуются ООО «НАШ СОЮЗ» – это стройка зерносклада силосного типа вместимостью 50 тыс. тонн. В рамках программы сейчас строится второй зерносушильный комплекс на 25 тыс. тонн и мукомольный завод. Общий объем инвестиций –767 млн рублей. В текущем году планируется вложение 150 млн.

ГК «Октябрьское» продолжает реконструировать Верховский комбикормовый завод. Сейчас идут работы над частью элеватора, что позволит увеличить емкость хранения до 50 тыс. тонн. Завод уже начал принимать зерно нового урожая. Инвестор уже вложил в предприятие 70 млн рублей.
Реализация программ позволит создать новые рабочие места вдобавок к уже имеющимся.


Артём Ежаков
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