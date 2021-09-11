Главная » Новости



12:06, 11 сентября 2021 года Орловских фотографов приглашают принять участие в международном фотоконкурсе «Русская цивилизация» Работы на конкурс могут направлять профессиональные фотографы и любители в возрасте от 18 лет.





Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» проводится в рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики». Организатор фотоконкурса – Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России). Конкурс проводится по следующим номинациям: Уникальная природа. Пейзажные фотографии, демонстрирующие уникальные виды, красоту русской природы, неизведанные путешественниками уголки, дикую природу России (леса, реки, озера, горы, луга и др.). На фотографиях могут быть запечатлены в том числе животные, птицы. Лица и поколения. Фотографии портретного плана (одиночные, парные или групповые фотоснимки людей), передающие национальный колорит (внешне) и раскрывающие русский характер, самобытность и загадочность человеческой души. Традиции большой страны. Работы этой категории (репортажные фотографии), раскрывающие многонациональность и самобытность народов России, не утративших в век информации и современных технологий свое наследие: традиции, обычаи и многовековую связь поколений (национальные праздники, свадьбы, старинные обряды). Архитектура и скульптура. Фотографии, демонстрирующие уникальность как памятников искусства, хранящих в себе множество народных традиций и рассказывающих о зарождении русского зодчества, так и современных архитектурных сооружений, воссоздающих элементы древнерусской культуры и отражающие национальные особенности (уникальные здания, скульптура, настенная живопись, резной палисад и др.). Духовные скрепы. Фотографии как портретного плана (одиночные, парные или групповые фотоснимки людей), так и пейзажи,раскрывающие духовность русской цивилизации, ее самобытность и свой цивилизационный путь (авторское фото, фотографии святых мест и религиозных объектов). Семейные ценности. Фотографии (одиночные, парные или групповые фотоснимки людей), передающие национальный колорит семей народов России и раскрывающие их традиции, обряды и ценности. Многонациональная Москва. Фотографии, показывающие Москву как город, в котором живут, трудятся и отдыхают люди разных национальностей. В фотографических работах должны найти свое отражение особенности столицы России, ставшей домом для представителей сотен разных народов. Уникальная атмосфера столица обогащается благодаря взаимопроникновению отличных друг от друга культур. Москва – это место, в котором встречаются Восток и Запад, Север и Юг. В конкурсных фотографиях ярко и неожиданно может проявиться образ Москвы, как центра многонациональной России. Каждый участник может предоставить от 1 до 5 фотографий в каждой из 7 номинаций (в общей сложности одним человеком может быть размещено не более 35 изображений). К фотоконкурсу допускаются работы, созданные не ранее 2017 года. Прием заявок проходит на сайте проекта с 5 сентября по 5 октября. Работы будут оцениваться по следующим критериям:

оригинальность идеи фотографии;

художественный уровень и содержание фотографии;

мастерство участника: техника и качество исполнения;

соответствие фотографии требованиям конкурса и номинациям.

Победители в каждой номинации получат ценные призы и подарки. Фотографии для участия в конкурсе должны быть загружены на сайт Фотоконкурса в формате JPEG, размер от 2000 пикселей по длинной стороне, разрешение от 150 dpi, максимальный размер каждого файла должен быть не меньше 500 кб и не больше 10 Мб., содержать четко видимое изображение без технологических дефектов (недостаточная освещенность, несфокусированность/размытость и т.д.). Победители Фотоконкурса отбираются профессиональным жюри. В каждой номинации определяются конкурсные работы, набравшие наибольшее количество баллов, в зависимости от которых определяются первых 3 (три) места в каждой номинации, а также Гран-при Фотоконкурса. Кроме победителей, по мнению профессионального жюри, также определяются победители в дополнительной номинации «Приз зрительских симпатий» на основании голосований посетителей сайта Фотоконкурса.





Орловское Информбюро



