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Главная » Новости

12:06, 11 сентября 2021 года

Орловских фотографов приглашают принять участие в международном фотоконкурсе «Русская цивилизация»

Работы на конкурс могут направлять профессиональные фотографы и любители в возрасте от 18 лет.


Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» проводится в рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики». Организатор фотоконкурса – Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России).
 
Конкурс проводится по следующим номинациям:
 
  • Уникальная природа. Пейзажные фотографии, демонстрирующие уникальные виды, красоту русской природы, неизведанные путешественниками уголки, дикую природу России (леса, реки, озера, горы, луга и др.). На фотографиях могут быть запечатлены в том числе животные, птицы.
  • Лица и поколения. Фотографии портретного плана (одиночные, парные или групповые фотоснимки людей), передающие национальный колорит (внешне) и раскрывающие русский характер, самобытность и загадочность человеческой души.
  • Традиции большой страны. Работы этой категории (репортажные фотографии), раскрывающие многонациональность и самобытность народов России, не утративших в век информации и современных технологий свое наследие: традиции, обычаи и многовековую связь поколений (национальные праздники, свадьбы, старинные обряды).
  • Архитектура и скульптура. Фотографии, демонстрирующие уникальность как памятников искусства, хранящих в себе множество народных традиций и рассказывающих о зарождении русского зодчества, так и современных архитектурных сооружений, воссоздающих элементы древнерусской культуры и отражающие национальные особенности (уникальные здания, скульптура, настенная живопись, резной палисад и др.).
  • Духовные скрепы. Фотографии как портретного плана (одиночные, парные или групповые фотоснимки людей), так и пейзажи,раскрывающие духовность русской цивилизации, ее самобытность и свой цивилизационный путь (авторское фото, фотографии святых мест и религиозных объектов).
  • Семейные ценности. Фотографии (одиночные, парные или групповые фотоснимки людей), передающие национальный колорит семей народов России и раскрывающие их традиции, обряды и ценности.
  • Многонациональная Москва. Фотографии, показывающие Москву как город, в котором живут, трудятся и отдыхают люди разных национальностей. В фотографических работах должны найти свое отражение особенности столицы России, ставшей домом для представителей сотен разных народов. Уникальная атмосфера столица обогащается благодаря взаимопроникновению отличных друг от друга культур. Москва – это место, в котором встречаются Восток и Запад, Север и Юг. В конкурсных фотографиях ярко и неожиданно может проявиться образ Москвы, как центра многонациональной России.
Каждый участник может предоставить от 1 до 5 фотографий в каждой из 7 номинаций (в общей сложности одним человеком может быть размещено не более 35 изображений). К фотоконкурсу допускаются работы, созданные не ранее 2017 года.
 
Прием заявок проходит на сайте проекта с 5 сентября по 5 октября.
 
Работы будут оцениваться по следующим критериям:
 
  • оригинальность идеи фотографии;
  • художественный уровень и содержание фотографии;
  • мастерство участника: техника и качество исполнения;
  • соответствие фотографии требованиям конкурса и номинациям.

Победители в каждой номинации получат ценные призы и подарки.
 
Фотографии для участия в конкурсе должны быть загружены на сайт Фотоконкурса в формате JPEG, размер от 2000 пикселей по длинной стороне, разрешение от 150 dpi, максимальный размер каждого файла должен быть не меньше 500 кб и не больше 10 Мб., содержать четко видимое изображение без технологических дефектов (недостаточная освещенность, несфокусированность/размытость и т.д.).
 
Победители Фотоконкурса отбираются профессиональным жюри. В каждой номинации определяются конкурсные работы, набравшие наибольшее количество баллов, в зависимости от которых определяются первых 3 (три) места в каждой номинации, а также Гран-при Фотоконкурса.
 
Кроме победителей, по мнению профессионального жюри, также определяются победители в дополнительной номинации «Приз зрительских симпатий» на основании голосований посетителей сайта Фотоконкурса.
 



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