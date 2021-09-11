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12:16, 11 сентября 2021 года

В Орле предполагаемый насильник уснул на месте преступления

Неоднократно судимый мужчина вновь предстанет перед судом. В этот раз – по обвинению по трем уголовным статьям.


Заводской районный суд города Орла приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого мужчины. Ему инкриминируют кражу, изнасилование и насильственные действия сексуального характера, – сообщили в областном СУ СК.

Следствие считает, что в июне текущего года фигурант похитил из квартиры бытовую технику, а месяц спустя, сидя у себя во дворе, встретил соседку, после чего, угрожая ножом, завел ее в свою квартиру, где изнасиловал и совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера. После случившегося мужчина заснул. Воспользовавшись этим, женщина сбежала и рассказала о преступлении правоохранителям.

Обвиняемый полностью признал вину во всех инкриминируемых ему преступлениях.


Артём Ежаков
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