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12:45, 11 сентября 2021 года 122 орловца вчера выздоровели от COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 11 сентября, за последние сутки в Орловской области выявлен 81 случай заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 44 102).



Накануне выписано 122 орловца (всего – 41 176). От последствий болезни скончался 961 житель региона (+1 летальный исход).



Суточная заболеваемость в России – 18 891 (всего – 7 121 516), число выздоровевших – 17 888 (всего – 6 375 160). Общее число летальных исходов – 191 961 (+796 случаев за сутки).





Артём Ежаков



