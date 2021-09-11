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13:25, 11 сентября 2021 года В Орле завершают дворовый ремонт в 2021 году Накануне проверку прошли еще две обновленные территории.





В Орле подходит к концу дворовый ремонт в 2021 году, проводимый в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Накануне проверяющая комиссия заглянула на смежные территории д. 48 по улице Октябрьской и д. 3 по улице Красноармейской. Заказчик не нашел ни малейшего изъяна в качестве работы, поэтому дворы прошли процедуру приемки.



Из запланированных в этом году к ремонту 40 дворовых территорий принято уже 34. В мэрии ожидают, что оставшиеся будут сданы в течение пары недель.



Фото пресс-службы мэрии Орла





Артём Ежаков



