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13:50, 11 сентября 2021 года Мэр Орла встретится с жителями Заводского района Разговор горожан и градоначальника Юрия Парахина запланирован на 13 сентября.





13 сентября в 18:00 мэр Орла Юрий Парахин проведет встречу с жителями Заводского района. Место сбора – микрорайон «Новая Ботаника» (район д. 7 и д. 11А по ул. Орелстроевской).

«Поговорим о проблемах, которые уже удалось решить, и новообразовавшихся. Отвечу на все ваши вопросы. Только очень прошу, не забывайте брать с собой маски, давайте помнить о безопасности!», – заявил мэр.





Артём Ежаков



